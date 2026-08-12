ناقش رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي اليوم (الأربعاء)، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تشارلز براد كوبر، الاتفاق الكامل والنهائي على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.

وأكد الجانبان على «الاتفاق الكامل والنهائي على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس وزراء إلى واشنطن منتصف يوليو الماضي».

وشدد الزيدي على أن العلاقات العراقية الأمريكية ستنتقل نحو التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة للبلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن «الزيدي أكد الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها، التي تقضي بأن يكون يوم 30 سبتمبر القادم موعداً ثابتاً ونهائياً لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، واستكمال مغادرة قواته»، مشيراً إلى أن الأول من أكتوبر القادم سيكون يوماً جديداً في مسار الدولة العراقية، وسيكون العراق خالياً من أي وجود عسكري أجنبي واستكمل سيادته الوطنية على أراضيه، وواصل بناء قدراته الأمنية والعسكرية، بما يمكّنه من حماية أمنه واستقراره بنفسه.



ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى الالتزام بمبادئ الدستور والثوابت التي تقوم عليها الدولة، والحفاظ على مصالحها العليا، وتوجيه طاقات أبناء الشعب نحو البناء والإعمار والتنمية، موضحاً أن العراق اليوم بحاجة إلى جهود جميع أبنائه لبناء اقتصاد قوي، ودولة مستقرة، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وشدد الزيدي على أن «حصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للقانون، يحمي الجميع، ويعزز سلطة الدولة وسيادتها، ويضمن الأمن والاستقرار ويمثل شرطاً أساسياً للانتقال بالعراق إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار».