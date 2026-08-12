بعد دقائق قليلة من إقلاعها، اضطرت طائرة ركاب أمريكية إلى العودة إلى المطار الذي غادرته، بعدما اصطدمت بطيور قرب أحد محركاتها، ما أدى إلى ظهور ألسنة لهب واستدعى إعلان حالة طوارئ.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأمريكية، وهي من طراز «بوينغ 737»، قد أقلعت من مطار ميرتل بيتش في ولاية كارولاينا الجنوبية، متجهة إلى مدينة شارلوت في كارولاينا الشمالية، وعلى متنها 181 شخصاً.

وبعد وقت قصير من الإقلاع، رصد طاقم الطائرة مشكلة في أحد المحركات، وأبلغ قائدها برج المراقبة بوجود حالة طارئة مرتبطة بالمحرك. وبحسب شبكة «سي إن إن»، فقد أفاد طيار آخر كان يتابع الاتصالات بأن الطائرة اصطدمت على ما يبدو بسرب من الطيور بالقرب من محركها الأيسر.

وتداول أحد الركاب مقطع فيديو أظهر ألسنة لهب تتصاعد من المحرك أثناء تحليق الطائرة فوق المياه. كما قالت شاهدة كانت موجودة على الشاطئ إنها سمعت عدة أصوات قوية، قبل أن تشاهد ومضات برتقالية بالقرب من الجناح الأيسر للطائرة.

ومع إعلان الطوارئ، انتشرت فرق الاستجابة في المطار تحسباً لأي تطورات أثناء الهبوط، فيما عثر العاملون لاحقاً على بقايا طيور وحطام على المدرج.

ورغم الأضرار التي لحقت بأحد المحركات، تمكنت الطائرة من العودة والهبوط بسلام، ولم تسجل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية إخراج الطائرة مؤقتاً من الخدمة لإخضاعها للفحص والصيانة، مع العمل على توفير رحلة بديلة للمسافرين المتجهين إلى شارلوت.

من جانبها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية فتح تحقيق في الحادث، بعد أن أبلغ طاقم الطائرة عن اصطدامها بطائر أثناء عملية الإقلاع.