كشف الفنان السعودي محمد القس عن واقعة أثارت استياءه داخل الوسط الفني، مشيراً إلى أنه تعرض للسرقة بعدما فوجئ باستخدام فكرة ونص مشروع درامي سبق أن عمل عليه وناقشه مع أحد زملائه.

أزمة بسبب نص درامي

وأوضح القس في منشور عبر حساباته الرسمية أن المفاجأة جاءت بعد انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ، إذ فوجئ بتقديم العمل إلى جهة إنتاجية ونسبته إلى شخص آخر، قبل أن يصل الأمر إلى طرح مواد دعائية للمسلسل والإعلان عن قرب عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.

تفاصيل الواقعة

وأشار الفنان السعودي إلى أن معرفته بالشخص المتهم جاءت من خلال الوسط الفني، وأنه كان قد اطلع على تفاصيل المشروع خلال مرحلة تطويره وهو ما جعل ظهور العمل بصيغة مختلفة ونسبته إلى غيره صدمة بالنسبة له.

ولفت إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بفكرة العمل وإنما بما اعتبره تعدياً على جهده وحقوقه الأدبية، خصوصاً أن المشروع مر بمراحل من الكتابة والتطوير قبل أن يظهر إلى الجمهور بشكل رسمي.

غياب الأدلة يعطل استرداد الحق

وأكد القس أن عدداً من المحيطين بالواقعة يعرفون تفاصيل ملكيته للمشروع ولكن ليس هناك مستندات أو أدلة مادية كافية، ما حال دون تمكنه من إثبات حقه بصورة قانونية، موضحاً أنه فوض أمره إلى الله في ظل عدم امتلاكه ما يكفي من إثباتات رسمية تمكنه من المطالبة بحقه.