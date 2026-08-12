اتخذ الفنان المصري ياسر جلال خطوة رسمية لمواجهة موجة التجاوزات التي تطال الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تزايد منشورات وصفها بالإساءة والتشهير والتنمر بحق رموز القوى الناعمة المصرية.

تحرك رسمي ضد التجاوزات

وتقدم جلال، بصفته نائباً ووكيلاً للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بمذكرة إلى وزير الدولة للإعلام في مصر ضياء رشوان، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز، مطالباً ببحث الظاهرة والتعامل معها قانونياً.

وأكد أن الهدف لا يتعلق بمنع انتقاد الفنانين أو الحد من حرية التعبير وإنما التصدي للمحتوى الذي يتجاوز الرأي إلى السب والتشهير والإساءة للسمعة والكرامة.

كما طالب بوضع آليات أكثر فاعلية لرصد المخالفات الرقمية وتعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول لمنصات التواصل، مشدداً على أهمية الحفاظ على القوى الناعمة المصرية باعتبارها جزءاً من الإرث الثقافي والفني للبلاد.

دعم نقابي لياسر جلال

ومن جانبها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان المصري أشرف زكي، دعمها الكامل لياسر جلال، بعد تحركه للمطالبة بحماية رموز القوى الناعمة والتصدي لحملات الإساءة والتشهير التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت النقابة على أهمية الحفاظ على مكانة الفنانين والإعلاميين والرياضيين باعتبارهم جزءاً من القوة الناعمة المصرية، محذرة من تأثير الحملات الإلكترونية المضللة على صورة مصر ورصيدها الثقافي والحضاري.