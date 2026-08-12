يستعد الفنان المصري محمد حماقي لتجديد لقائه بالجمهور السعودي، من خلال حفل غنائي يحييه في أبها، 14 أغسطس الجاري، على مسرح طلال مداح، ضمن فعاليات «ليالي صيف عسير».

ويطل حماقي على جمهوره في أمسية ينتظر أن تجمع بين أحدث أعماله الغنائية والأغنيات التي صنعت حضوره خلال مشواره الفني، إذ يقدم مجموعة من أغنيات ألبومه «سمعوني»، الذي يضم 18 أغنية، إلى جانب باقة من أشهر أعماله التي ارتبط بها الجمهور.

وتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 300 و1,100 ريال، وفقاً للفئة وموقع المقعد، فيما تفتح الأبواب أمام الجمهور عند السابعة مساءً، ويسمح بالحضور لمن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، مع اشتراط إبراز الهوية.

ويأتي حفل أبها امتداداً لحضور محمد حماقي على المسارح السعودية، بعد النجاح الذي حققه في أحدث حفلاته بالمملكة، التي أحياها في مدينة جدة ضمن فعاليات «جدة غير»، ليعود هذه المرة إلى الجمهور السعودي من بوابة «ليالي صيف عسير» وعلى مسرح يحمل اسم الفنان الراحل طلال مداح.