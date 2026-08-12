حدثت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات الصحية، ورفعت كفاءة الرقابة الميدانية، واعتمدت الحلول التقنية في متابعة المنشآت الغذائية وحماية صحة المستهلك وسلامة الغذاء، من خلال تطوير الشهادات الصحية للعاملين ورفع كفاءة إصدارها إلكترونيًا، وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع وتحسين الممارسات المرتبطة بسلامة الغذاء.

وفي الجانب الرقابي، تُنفذ الأمانات والبلديات جولات ميدانية على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع الأغذية؛ للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومتابعة طرق إعداد الأغذية وحفظها وتداولها، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المنشآت غير الملتزمة.

واعتمدت الوزارة الكاميرات المحمولة وسيلة رئيسية ضمن منظومة الرقابة الذكية، إذ يجري استخدامها لتوثيق الجولات وربطها مباشرة بتطبيق «ممتثل»، الأمر الذي يرفع مستوى الشفافية ويحفظ حقوق المراقبين وأصحاب المنشآت أثناء تنفيذ الأعمال الرقابية.

وتتكامل هذه الجهود مع التنسيق القائم بين الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة بالصحة وسلامة الغذاء، إلى جانب أعمال الرقابة الشاملة ومتابعة مستوى الامتثال في المنشآت الغذائية بمختلف مناطق السعودية.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات في المنشآت الغذائية، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية في دعم أعمال الرقابة، وسرعة معالجة البلاغات والمحافظة على سلامة الغذاء.