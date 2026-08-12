ترأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس، في مقر المجلس، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1448/1449هـ.

وفي مستهل الجلسة، رفع أمير تبوك، باسمه وباسم أعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس المناطق في دورتها الثامنة، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد ما توليه القيادة من اهتمام كبير بمجلس المناطق ودورها في تعزيز التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة.

كما هنأ أمير منطقة تبوك، الأعضاء الجدد بمناسبة نيلهم الثقة الكريمة بتعيينهم أعضاء في مجلس المنطقة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، والإسهام في خدمة المنطقة وأهلها ودعم مسيرة التنمية فيها.