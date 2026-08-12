لم يعد التقديم للجامعات في السعودية مهمة عسيرة للطلاب أو أولياء أمورهم، إذ أضحت المهمة رحلة إلكترونية سهلة وميسّرة تتيح للأطراف كلها اختيار التخصص والمسار العلمي عبر منصة رقمية موثوقة تتّسم بالدقة والشفافية.

نجحت هذه المنصة في إعادة صياغة مفهوم القبول الجامعي بأسلوب رقمي متكامل أنهى بلا رجعة موجة الإجراءات والمطلوبات الورقية ومشاق السفر بين المدن والمحافظات بحثاً عن مقعد جامعي. واستطاعت الرقمنة التي أسستها وزارة التعليم السعودية دمج وربط عشرات الجهات التعليمية في نافذة واحدة لتضع كافة الخيارات للطلاب والطالبات الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية بلا عناء أو تزاحم أو هواجس من ضياع الفرصة. كما منح التكامل الرقمي الطلبة فرص المفاضلة والمنافسة بشفافية وعدالة مطلقة ألغت كل الثغرات ومنحت الراغبين عشرات الخيارات وتمكين من فاتهم التقديم لاستئناف المحاولة مسنودين بجدارتهم ومثابرتهم وجديتهم في استكمال الرحلة الدراسية إلى آفاقها المرتجاة. ويؤكد النهج الرقمي في عمليات القبول مدى التطور التقني الذي وصلت إليه وزارة التعليم ورسالتها، لبناء رأس مال بشري مميّز يقود نهضة الوطن.