في لحظة غضب تحولت إلى مشهد لافت في أحد شوارع محافظة السويس المصرية، ظهرت سيدة وهي تحمل حجراً كبيراً وتوجه ضربات متتالية إلى سيارة، وسط دهشة المارة الذين تابعوا الواقعة دون أن يتمكنوا من إيقافها.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السيدة وهي تحطم أجزاء مختلفة من السيارة، بعدما انهالت بالحجر على الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية، في مشهد عكس حالة شديدة من الانفعال.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن السيارة تعود إلى زوج السيدة، وأن الواقعة جاءت بعدما اكتشفت زواجه من امرأة أخرى، وهو ما أشعل خلافاً انتهى بتحطيم السيارة.

وتدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط السيدة، فيما باشرت الإجراءات القانونية اللازمة، بالتزامن مع فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أطرافها، للوقوف على تفاصيل الخلاف والدوافع التي قادت إلى تحطم السيارة.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بين متعاطفين مع السيدة ومنتقدين لطريقة تعاملها مع الموقف، بينما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الحادثة.