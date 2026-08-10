ضرب زلزال قوي غرب كولومبيا بقوة 7.4 درجة اليوم (الإثنين)، والإكوادور المجاورة، ما دفع السكان إلى إخلاء المنازل والمباني.

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وقال عمدة كالي في كولومبيا إنهم محاصرون تحت أنقاض مبانٍ منهارة جراء الزلزال، موضحاً أن 20 منزلاً انهارت، و6 مطارات تضررت، وتم تعليق العمليات الجوية فيها.

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وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ونظيرتها الكولومبية بأن قوة الزلزال بلغت 7.4 درجة، رغم أن مركزه كان على عمق نسبي كبير، محددة سان خوسيه ديل بالمار، وهي منطقة تقع على بعد نحو 250 ميلاً (400 كيلومتر) غرب العاصمة الكولومبية بوجوتا، مركزاً للزلزال.

سكان يفرون إلى الشارع هرباً من الزلزال في كولومبيا (إ ب أ)

ولم تُبلغ السلطات على الفور عن وقوع أضرار أو إصابات.



وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وثقت لحظات وقوع الزلزال في كولومبيا، كما أظهرت الفيديوهات اهتزاز مبانٍ ومرافق في عدد من المناطق، فيما سارع بعض السكان إلى الخروج إلى الشوارع.

مركبة تضررت جراء انهيار جدار، عقب زلزال ضرب كالي في كولومبيا، (إ ب أ)

ويأتي الزلزال بعد زلزالين متتاليين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة في فنزويلا أواخر يونيو، وأسفر الزلزالان عن تدمير مئات المباني ووفاة أكثر من 5 آلاف شخص.

سكان يخلون المباني بعد زلزال قوي ضرب بوغوتا في كولومبيا، (إ ب أ)