لقي ما لا يقل عن 15 شخصًا مصرعهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية المصاحبة للإعصارين المداريين «لويس» و«مايماي» في الفلبين، بعد مرور أكثر من أسبوع على هطول أمطار غزيرة، حسبما قالت الشرطة اليوم.

وأوضحت السلطات الفلبينية عن إصابة 13 شخصًا، و6 مفقودين، وذلك في ظل استمرار هبوب عدة عواصف استوائية ورياح موسمية بجنوب غرب البلاد مما أدى لهطول أمطار غزيرة.

وذكرت أنه تم تسجيل حالات الوفاة في أقاليم بينجوت وريزال وباتانجاس على جزيرة لوزون الرئيسية، مشيرة إلى تضرر أكثر من 750 ألف شخص واضطر أكثر من 8000 شخص للجوء إلى مراكز إخلاء.

من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية استمرار هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على مساحات واسعة من البلاد هذا الأسبوع، وحذرت من استمرار خطر الانهيارات الأرضية في المناطق التي شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية.