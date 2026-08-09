بدأت وزارة التعليم استقبال طلبات التسجيل الإلحاقي للطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال «المستوى الثالث» للعام الدراسي 1448هـ، ويستمر التسجيل حتى 10 سبتمبر المقبل، عبر بوابة التعليم الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يشمل الطلبة المستحقين وفق الفئات العمرية المعتمدة، ويستهدف في «المستوى الثالث» (KG3) الأطفال من مواليد 25 أغسطس 2020 إلى 24 أغسطس 2021، مشترطة مناسبة عمر الطالب للفئات المحددة للتسجيل الإلكتروني، إلى جانب اجتياز فحص اللياقة الطبية.

وأكدت أن اجتياز الفحص الطبي شرط أساسي لاستكمال إجراءات القبول النهائي، بهدف تقييم الحالة الصحية العامة للطلبة المستجدين والتأكد من استكمال التطعيمات الأساسية وفق الجدول الوطني، إلى جانب إجراء الفحص السريري وقياس الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم، وفحص حدة النظر والأسنان والسمع.

وتتيح خدمة «التسجيل الإلكتروني» تسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي وتحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال «المستوى الثالث»، من خلال خدمة ذكية تنظم رحلة التسجيل، عبر التكامل التقني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتعرف على الفئات المستهدفة والتواصل مع أولياء الأمور.

وتسهم الخدمة في تسكين الطلبة في المدارس القريبة من عناوينهم الوطنية المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفق آلية الفرز والمفاضلة المعتمدة، بما يحقق فرصًا عادلة للطلبة ويسهم في الحد من تزاحم التسجيل مع بداية العام الدراسي.