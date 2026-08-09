ينهي مدرب فريق الاتحاد ينز فيسينغ مخططاته الفنية لمواجهة الجزيرة الإماراتي،(الثلاثاء) القادم، الساعة 7:00 مساءً، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، إذ سيجري مناورة كروية ختامية غداً (الإثنين)، سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والتشكيلة المناسبة التي سيخوض بها الآسيوية الحاسمة.



وحرص الجهاز الفني للفريق الاتحادي بقيادة المدرب ينز فيسينغ ومساعديه على جمع معلومات فنية عن فريق الجزيرة الإماراتي الذي يقوده المدرب كوزمين أولاريو، إذ يهدف مدرب العميد إلى استغلال نقاط الضعف في فريق الجزيرة الإماراتي من خلال المواجهة المهمة التي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز وتجاوز الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



وتلقى ينز فيسينغ ضربة موجعة قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي، بإصابة اللاعب البرتغالي روجر فرنانديز بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الحصة التدريبية للفريق (السبت) الماضي .



وأوضح نادي الاتحاد أن الفحوصات الطبية التي خضع لها روجر فرنانديز في أحد المراكز الطبية الكبرى بجدة، كشفت عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.



ويعمل الجهاز الطبي في نادي الاتحاد حالياً على استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الجراحية للاعب خلال الأيام القليلة القادمة.



ومن المقرر أن يبدأ روجر برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب إجراء العملية، وفق الخطة الطبية المعدة من أجل عودته إلى الملاعب.



واستطاع الاتحاد إبرام ثلاث صفقات خلال الفترة الصيفية الحالية بالتعاقد مع لاعبين محليين هما راكان الكعبي وفارس عابدي، ولاعب أجنبي واحد ديون لوبي، قبل مواجهة فريق الجزيرة الإماراتي الحاسمة آسيوياً.



يذكر أن الاتحاد أقام معسكراً إعدادياً في مدينة ماربيا الإسبانية لمدة 15 يوماً، واستهل مبارياته الودية بالانتصار على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2، ثم الفوز على لاس بالماس الإسباني 2-1، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على ريال مايوركا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، واختتم المعسكر الخارجي بالتعادل 2-2 أمام ملقا الإسباني.



