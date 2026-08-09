من المنتظر أن يعلن نادي النصر تمديد عقد النجم عبد الرحمن غريب (29 عاماً) لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك بعد اعتماد العقد الجديد، وصدور الموافقة الرسمية من قبل لجنة الرقابة المالية ورابطة دوري المحترفين.



وكان الجناح النصراوي عبدالرحمن غريب محل اهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وأبرزها نادي الاتحاد، الذي دخل في مفاضاوت مع اللاعب عقب نهاية الموسم الرياضي الماضي وتوقفت من قبل نادي الاتحاد الذي لم يستكمل ملف التعاقد معه.



وتوج عبدالرحمن غريب مع نادي النصر ببطولتين، الأولى كأس الملك سلمان للأندية العربية عام 2023، والثانية دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.