شهدت كرة القدم الفرنسية ظهور تقنية جديدة للمرة الأولى، بعدما تم استخدام نظام دعم الفيديو للحكم (FVS) خلال مواجهة أوباني وإير-بيل وثيونفيل، ضمن منافسات الدوري الفرنسي للدرجة الثالثة، وبدأ تطبيق النظام حينما طلب مدرب ثيونفيل مراجعة إحدى اللقطات التي رأى أنها تستوجب إشهار البطاقة الحمراء.



وبعد مراجعة الحالة، تم قبول اعتراض المدرب واتخاذ القرار لمصلحة فريقه، في خطوة تعكس الدور الجديد الذي يمكن أن يلعبه الجهاز الفني في مراجعة بعض القرارات التحكيمية.



ويختلف نظام FVS عن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، إذ يتيح للمدربين طلب مراجعة عدد محدد من الحالات خلال المباراة، بدلاً من أن تكون المراجعة بمبادرة من غرفة الفيديو، كما هو الحال في نظام VAR التقليدي.