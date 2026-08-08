يدخل المدرب الوطني خالد العطوي مهمته الجديدة مع نادي الفتح بعدما سجل أرقامًا مميزة خلال تجاربه السابقة في دوري روشن السعودي بـ77 مباراة، 30 انتصارًا، 14 تعادلًا و104 نقاط.



ويُعد العطوي ثاني أكثر المدربين السعوديين تحقيقًا للنقاط في تاريخ دوري روشن برصيد 104 نقاط، في رقم يعكس حضوره التنافسي وقدرته على تحقيق النتائج في المسابقة.



وتأتي عودة العطوي إلى دوري روشن من بوابة الفتح، وسط تطلعات كبيرة من إدارة النادي والجماهير إلى أن ينجح المدرب الوطني في بناء فريق أكثر استقرارًا، وتحقيق نتائج تضع الفتح في موقع أفضل خلال الموسم الجديد.



ويمثل التحدي الجديد محطة مهمة في مسيرة العطوي التدريبية، إذ سيكون مطالبًا بتحويل خبرته وأرقامه السابقة إلى نجاح جديد مع الفريق الفتحاوي.