أكد الرئيس التنفيذي لنادي الخليج علي آل محسن أن ناديه واصل تحقيق مستهدفاته الإدارية والرياضية خلال الموسم الماضي رغم كل التحديات المالية، مشيراً إلى أن الإيرادات التجارية سجلت نمواً بنسبة 88% مقارنة بالموسم السابق وهو ما يعكس زيادة ثقة الشركاء والرعاة بالنادي.



وأوضح آل محسن في منشور عبر منصة إكس، أن الخليج نجح في الحصول على شهادات الكفاءة المالية الصادرة من وزارة الرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة اليد، إلى جانب المحافظة على الرخصتين المحلية والآسيوية للموسم الثاني على التوالي.



وأشار آل محسن إلى أن الفريق الأول لكرة القدم ضمن البقاء في دوري روشن السعودي للموسم الرابع على التوالي، فيما واصل فريق كرة اليد هيمنته على البطولات المحلية، وعزز حضوره القاري ببلوغه نهائي البطولة الآسيوية للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب تحقيق الألعاب المختلفة رقماً تاريخياً في عدد النقاط ضمن إستراتيجية دعم الأندية.



وأضاف أن النادي حقق تقدماً إدارياً بالارتقاء في تصنيف الحوكمة من الفئة (ج) إلى الفئة (ب) لأول مرة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحقيق مستهدفات الحضور الجماهيري.



واختتم آل محسن بتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع منسوبي النادي الحاليين والسابقين، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والإخلاص في خدمة نادي الخليج، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لمواصلة مسيرة النجاح خلال المرحلة القادمة.