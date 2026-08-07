​في رد حاسم وفوري على الجريمة الغادرة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية الإرهابية بواسطة طائرة مسيّرة في جبهة حريب، نفذت وحدات من «قوات دفاع شبوة»، مساء اليوم (الجمعة)، عملية واسعة النطاق أطلقت عليها اسم «الرد السريع»، والتي استهدفت بضربات دقيقة ومباغتة معاقل ومواقع المليشيا في خطوط المواجهة.

​وأكدت القوات في بيان على حسابها في الفيسبوك، أن العملية أسفرت عن تدمير كلي لعدد من مراكز القيادة والسيطرة التابعة للمليشيا وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث دكّت صواريخ الكاتيوشا وقذائف الطيران المسير تحصينات المليشيا، مخلفةً آليات متفحمة وضربات موجعة للعناصر الإرهابية الحوثية.

​ترجل الأبطال في ميادين العزة

​ونعت القيادة العامة لقوات دفاع شبوة، اثنين من أبطال اللواء التاسع، اللذين قتلا في جبهة حريب، مؤكدة أن دماء أبطالها ستكون وقوداً لاجتثاث المليشيا، مشددة على أن القوات تقف في أتم الجاهزية والصلابة لتطهير كل شبر من أرض اليمن وصون أمنه واستقراره.

يُذكر أن محافظة شبوة تقع في الجنوب الشرقي لليمن، وتكتسب أهمية جغرافية وعسكرية بالغة نظراً لامتداد مساحتها الشاسعة التي تربط بين المحافظات الشمالية والشرقية والجنوبية، فضلاً عن ضمها لقطاعات نفطية واقتصادية حيوية، ومنافذ بحرية على بحر العرب.

وتشكل جبهات شبوة المتاخمة لمحافظة مأرب خط دفاع متين ودرعاً منيعاً في وجه أطماع المليشيات الحوثية الكهنوتية، ما يجعل العمليات الأمنية والعسكرية لقوات دفاع شبوة ركيزة أساسية لاستتباب الأمن وحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب في المنطقة.