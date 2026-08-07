تحولت حملة لإزالة مخالفات البناء بمحافظة الجيزة المصرية إلى مأساة، بعد وفاة رئيس الوحدة المحلية نور الدين محمد إثر سقوط هيكل معدني وسور عقار مخالف عليه أثناء إشرافه على أعمال الإزالة.

وكان المسؤول المحلي موجوداً في موقع الحملة لمتابعة تنفيذ قرار إزالة أحد التعديات ومخالفات البناء، والإشراف على الإجراءات ميدانياً، قبل أن يسقط الهيكل المعدني بالتزامن مع سقوط سور العقار المخالف، ويسبب له إصابات بالغة.

وسارع المشاركون في الحملة والأهالي إلى محاولة إنقاذه، فيما جرى استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

تحقيقات في ملابسات الحادثة

وعقب الواقعة، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادثة لإجراء المعاينات اللازمة، والوقوف على أسباب سقوط الهيكل المعدني والسور.

وبدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادثة، تمهيداً لتحديد أسبابه ومدى الالتزام بإجراءات السلامة خلال تنفيذ أعمال الإزالة، إلى جانب فحص موقع العقار المخالف والهيكل المعدني، وسماع أقوال المشاركين والشهود.

ولم تعلن جهات التحقيق حتى الآن نتائجها النهائية بشأن أسباب الحادثة أو المسؤولية القانونية عنها.