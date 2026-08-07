تدرس إدارة النادي الأهلي السعودي تدعيم خط الوسط بمحور ارتكاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استجابة لمطالب فنية من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد الهولندي مارينو بوسيتش.



وعلمت «عكاظ» أن لاعبي الفريق طالبوا الإدارة بجلب لاعب محور قوي لتعزيز التوازن في وسط الملعب، في ظل الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد 2026-2027.



ويأتي ملف المحور على رأس أولويات بوسيتش الفنية، إذ يسعى المدرب الهولندي لبناء فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات من خلال أسلوب يعتمد على الضغط العالي والاستحواذ.



وفي السياق ذاته، تدرس إدارة الراقي إمكانية إعادة الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الفريق السابق، الذي يحظى بقبول جماهيري واسع وخبرة سابقة مع الفريق، إذ يعد كيسيه أحد أبرز الخيارات المطروحة لشغل مركز المحور في ظل معرفته ببيئة النادي ودوري روشن.



ويأمل الأهلاويون حسم ملف المحور في أسرع وقت ممكن ليتسنى للمدرب الجديد تجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل انطلاق الموسم، الذي يستهله الأهلي بمنافسات دوري روشن، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي.