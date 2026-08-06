توصل نادي باير ليفركوزن الألماني إلى اتفاق مع نجم الاتحاد موسى ديابي للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قيمة الراتب.. ومدة العقد

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، توصل باير ليفركوزن وديابي إلى اتفاق حول النقاط الرئيسية للعقد، ومن المتوقع أن يبلغ راتب اللاعب 6 ملايين يورو، إضافة إلى مكافآت سنوية، على أن يوقع عقداً حتى عام 2031.

ديابي يفضّل ليفركوزن على إنتر

وأضافت أن الجناح الفرنسي، الذي سبق له اللعب مع ليفركوزن بين عامي 2019 و2023، يفضّل العودة إلى النادي الألماني على عروض من إنتر ميلان وبنفيكا، حيث يبدو من الممكن إتمام الصفقة خلال الأسبوع القادم.

عقبة أخيرة

وتابع التقرير الألماني أن المفاوضات بين ليفركوزن والاتحاد بشأن صفقة ديابي وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تقل قيمة الصفقة عن 30 مليون يورو، لكن العقبة الرئيسية تتمثل في المبلغ الذي سيكون ديابي مستعداً للتنازل عنه للاتحاد لإتمام انتقاله إلى النادي الألماني.