أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم (الخميس)، تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي ماغنيس أكليوش قادماً من موناكو.

عقد حتى 2031

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يسرّ نادي باريس سان جيرمان أن يعلن عن ضم ماغنيس أكليوش، إذ وقّع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عاماً، الذي سيرتدي القميص رقم 11، عقداً حتى عام 2031.

قيمة الصفقة

ولم يكشف نادي باريس سان جيرمان عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية ذكرت أنها كلفت خزينة العملاق الباريسي 50 مليون يورو.

أرقام أكليوش

وكان أكليوش قد خاض مباراته الأولى مع موناكو الأول في ​2021، وشارك منذ ذلك الحين ​في 139 مباراة مع النادي وسجل 23 هدفاً، كما ساهم في حصد الميدالية الفضية ⁠في ​أولمبياد باريس 2024، وكان ​ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2026.

موعد الظهور الأول

وقد يخوض أكليوش أول مباراة رسمية له مع باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا في نهائي كأس السوبر الأوروبي في 12 أغسطس الجاري، على أن تأتي مباراة كأس الأبطال ضد لانس بعد 4 أيام.