أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن اليوم (الخميس) أن الهجمات التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران دليل آخر على إرهابهم الموجه ضد الشعب اليمني.



وأعربت السفارة الأمريكية عن أصدق تعازيها لأسر الجنود اليمنيين الذين وصفتهم بـ«الشجعان» والذين سقطوا اليوم في حضرموت ومأرب.



وكانت قوات الطوارئ اليمنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض معسكرها في مأرب لهجوم حوثي، واصفة الهجوم بـ«الغاشم».



وأفاد المركز الإعلامي لقوات الطوارئ على منصة «إكس» أن مليشيا الحوثي استهدفت معسكرات القوات المسلحة عقب نجاحات أمنية في ملاحقة الخلايا الإجرامية وعصابات التهريب، مبينة أن الاستهداف الغاشم طال عدداً من معسكرات ووحدات القوات المسلحة، من بينها معسكرات تابعة لقوات الطوارئ، ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية.



وذكرت مصادر عسكرية أن معسكرات قوات الفرقة الأولى طوارئ استهدفت بثمانية صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.



وكانت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية قد أعلنت إسقاط طائرة مسيّرة حوثية فور دخولها أجواء مدينة مأرب.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية تعاملت بكفاءة عالية مع طائرة مسيّرة فور دخولها أجواء المدينة، وتمكنت من إسقاطها بنجاح، مشيدًا بيقظة وجاهزية أبطال القوات المسلحة وقدراتهم العالية في إحباط الهجوم الإرهابي.