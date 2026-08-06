أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الخميس)، تمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليقطع الطريق على أرسنال الإنجليزي، الذي سعى للتعاقد معه.

عقد حتى 2032

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع فينيسيوس جونيور لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2032».

أرقام فينيسيوس

ومنذ انضمامه إلى «الميرنغي» في عام 2018، خاض فينيسيوس 375 مباراة، سجل خلالها 128 هدفاً، وتوج بـ14 لقباً، هي: دوري أبطال أوروبا (مرتين)، وكأس العالم للأندية (3 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (مرتين)، والدوري الإسباني (3 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (مرة واحدة)، وكأس السوبر الإسباني (3 مرات).

الجوائز الفردية

وخلال مسيرته مع ريال مدريد، فاز فينيسيوس بجائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعام 2024، كما اختير أفضل لاعب في كأس الإنتركونتيننتال 2024، وأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وأفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2022، وأفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.