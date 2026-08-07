بإشراف من وزارة الطاقة، وُقعت (الأربعاء) الموافق 5 أغسطس 2026 في العاصمة السورية دمشق 3 اتفاقيات لشراء الطاقة، واتفاقيتان للتعاون الفني، وذلك في إطار تطوير شركة سعودية 3 مشاريع للطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق.

وتُعد هذه المشاريع من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة في سورية، إذ تبلغ قدرتها الإجمالية 760 ميجاواط، وترتبط بأنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 1077 ميجاواط/ ساعة. وتمتد اتفاقيات شراء الطاقة بين 20 و25 عامًا، فيما تنتج الكهرباء بأسعار تنافسية تبدأ من 3 سنتات أمريكية لكل كيلوواط/ ساعة. وتشمل اتفاقيتا التعاون الفني تقديم خدمات استشارية وهندسية متخصصة لدعم إدارة وتنفيذ المشاريع، إلى جانب التعاون الفني ونقل الخبرات التقنية في مجالات محطات التحويل الرئيسية وتوليد الطاقة وأنظمة تخزينها، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية. كما تسهم الاتفاقيتان في تعزيز التكامل والتعاون بين الأطراف المعنية والجانب السوري، امتدادًا لاتفاقية إطارية ومذكرة تفاهم سابقتين في مجالات الخدمات الفنية والهندسية لمشاريع الطاقة، وبناء نظام قيادة وتشغيل للشبكة الكهربائية السورية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات انطلاقًا من نهج المملكة العربية السعودية في تعزيز أطر التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الاقتصادية والأخوية مع الجمهورية العربية السورية، من خلال دعم مشاريع البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها.