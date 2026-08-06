ارتفعت أسعار النفط، مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر بشأن نتائج المحادثات بين إيران وعُمان وما إذا كانت ستعيد تدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً، أو 1.11 %، إلى 80.33 دولار للبرميل. وصعدت أيضاً العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتاً، أو 0.94 %، إلى 75.93 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية أمس، في حين تراجع الخام الأمريكي قليلاً.

آمال فتح «هرمز»

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم مشترك بشأن الإحداثيات الجغرافية لممر ملاحي عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الصيغة النهائية للإعلان المشترك قيد الإعداد.

في حين أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن اتفاقًا لإعادة فتح المضيق بات وشيكًا، يواصل المسؤولون الأمريكيون التأكيد على رفضهم منح إيران السيطرة على أحد أهم مسارات إمدادات الطاقة في العالم.

من جهته، أفاد كبير محللي سوق النفط تيم ووترر أنه لا يزال المستثمرون يتذكرون مذكرة التفاهم قصيرة الأجل التي وُقّعت في شهر يونيو الماضي؛ لذا فمن المفهوم وجود قلق من أن أي اتفاق جديد قد يكون هشًا بنفس القدر.

عودة الأسعار

وقالت محللة أسواق النفط لينه تران: «لم تسفر الجهود الدبلوماسية الحالية إلا عن زيادة الآمال في إمكانية تخفيف حدة التوتر، ولا تزال المخاطر المتعلقة بالنشاط العسكري والنقل البحري وإمدادات النفط من الشرق الأوسط قائمة بقوة».

وأضاف الخبير الاقتصادي بإحدى شركات الأوراق المالية يوكي تاكاشيما: «إن الأسعار عادت إلى المستويات التي كانت عليها عندما وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً في 17 يونيو الماضي مع متابعة المستثمرين عن كثب ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق نهائي».

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أخيراً أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت مع تراجع معدل تشغيل المصافي بشكل طفيف وزيادة الواردات قليلاً.