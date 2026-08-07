أوصت المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بإعطاء الأولوية للقاح «إرفيبو»، وهو اللقاح الوحيد المرخص ضد فايروس إيبولا زائير، لإدراجه في تجربة سريرية عشوائية ضمن الاستجابة لتفشي فايروس بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت المنظمة أن بيانات أولية مستمدة من دراسات حيوانية أظهرت قدرة اللقاح على توفير حماية متقاطعة، إلا أن فعاليته ضد فايروس بونديبوجيو لا تزال بحاجة إلى إثبات.

وأكدت أن استخدام اللقاح لتطعيم مخالطي المصابين لا يثير مخاوف تتعلق بالسلامة، فيما يظل تطوير لقاح مخصص ضد فايروس بونديبوجيو الخيار المفضل على المدى الطويل.