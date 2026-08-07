في واقعة علمية غير متوقعة قد تنهي حقبة تربية الماشية التقليدية، نجح علماء من جامعة «إمبريال كوليدج لندن» في تحويل نبات التبغ (المعروف عبر التاريخ بالتدخين) إلى «مصنع حيوي» ينتج بروتين اللحوم الحمراء الخاص بالأبقار بجميع خصائصه!

الاختراق الذي وثقته دورية «Frontiers in Plant Science»، اعتمد على تقنية مجهرية خاطفة تُدعى «مسدس الجينات»، والتي قامت بتصويب شفرات وراثية مأخوذة من الماشية وإطلاقها بدقة داخل البلاستيدات الخضراء لخلايا التبغ والخس.

كيف يمنح التبغ طعم ورائحة اللحم البقري؟

السر كامن في تصنيع بروتين «الميوجلوبين»، وهو المركب السحري المسؤول عن منح اللحوم نكهتها المعدنية، ولونها الأحمر القاني، وطعم «الأومامي» الشهير.

وجاءت النتائج مذهلة، إذ أظهرت التحليلات الدقيقة أن نبات التبغ المعدل أخذ يفرز نحو 800 مليغرام من بروتين اللحم البقري لكل كيلوغرام مجفف، مع قدرة غريبة على توريث هذه الجينات الحيوانية للجيل التالي عبر البذور بشكل طبيعي!

هذه التجربة لا تعني مجرد ابتكار بديل للحوم، بل تعيد صياغة استخدام المحاصيل الزراعية، إذ يتوقع الباحثون أن تتيح زراعة «التبغ البقري» على مساحات واسعة إنتاج بروتينات غذائية ضخمة تنافس المزارع الحيوانية، ولكن باستهلاك مياه أقل وانبعاثات كربونية شبه معدومة.