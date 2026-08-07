أعلنت مصادر طبية يمنية، أن نازحين اثنين قُتلا، وأُصيب 14 آخرون، اليوم (الجمعة)، جراء قصف صاروخي شنته مليشيا الحوثي، واستهدف مخيمات للنازحين في ضواحي مدينة مأرب، شرقي اليمن.



وأكدت المصادر أن القصف استهدف مخيمات تؤوي نازحين، ما أدى إلى سقوط الضحايا، ونُقل المصابون منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما لا تزال الحصيلة أولية وقابلة للارتفاع. واستهدفت مليشيا الحوثي اليوم مدينة مأرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.



ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية «سبتمبر نت»، عن مصادر أن القصف استهدف عدداً من المناطق، في وقت تشهد فيه المدينة حركة مدنية واسعة. وأضافت أن الاستهداف أثار حالة من القلق بين السكان، وسط تأكيدات باستمرار الجهات الأمنية والعسكرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.



وأسقطت الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة اليمنية، (الجمعة)، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيات الحوثي أثناء تحليقها في أجواء مدينة مأرب.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله: إن وحدات الدفاع الجوي رصدت الطائرة فور دخولها أجواء المدينة، وتعاملت معها، وتمكنت من إسقاطها بنجاح.



وأضاف المصدر أن استهداف مليشيا الحوثي لمحافظة مأرب، التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين، يعكس استمرار نهجها التصعيدي، وإصرارها على مواصلة أعمالها الإرهابية.



ويأتي استهداف مدينة مأرب بعد يوم من هجوم نفذته مليشيا الحوثي على معسكرات للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.