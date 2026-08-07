غادر جدة اليوم (الجمعة)، الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى (الوزير المرافق) الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وأمين محافظة جدة إحسان بافقيه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة أمر الله أشلر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة بالنيابة اللواء عثمان بن عبدالرحمن اليوسف، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.