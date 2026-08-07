باشرت اللجنة الإعلامية بمؤسسة جائزة المدينة المنورة أعمالها بعقد اجتماعها الأول، عقب صدور قرار تشكيلها، الذي ضم عدداً من المختصين في الإعلام والاتصال المؤسسي.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار تعزيز منظومة الاتصال المؤسسي بالمؤسسة، ودعم حضورها الإعلامي، وتطوير الشراكات مع مختلف وسائل الإعلام، بما يسهم في إبراز برامجها ومبادراتها ونشر ثقافة التميز.

واستُهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية دور اللجنة في رسم التوجهات الإعلامية للمؤسسة، وتعزيز التكامل بين أعضائها، وبناء رسالة إعلامية تعكس مستهدفاتها وتبرز أثرها في خدمة المجتمع.

وشهد الاجتماع استعراض مهام اللجنة، ومناقشة أولويات العمل الإعلامي، وإعداد خطة إعلامية متكاملة، إلى جانب تطوير أدوات الاتصال المؤسسي، وتعزيز الحضور الرقمي، وتفعيل الشراكات الإعلامية بما يدعم مستهدفات المؤسسة.

وأكدت اللجنة عزمها على تنفيذ خطة إعلامية ترتكز على المهنية والابتكار، وتسهم في تعزيز الصورة المؤسسية للمؤسسة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتضم اللجنة الدكتور عيسى بن محمد القايدي رئيساً، وسعد بن محمد العلي مقرراً، ومشرفة مكتب صحيفة «عكاظ» بالمدينة المنورة الزميلة سارة الشريف، إلى جانب مساعد بن ضيف الله الجابري، وعبدالغني بن ناجي القش، ومحمد بن بتاع البلادي، وفدوى بنت محمد مطبقاني.