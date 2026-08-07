فيما أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الجمعة)، تحقيق مكاسب ميدانية جديدة في خاركيف ودونيتسك، وتنفيذ ضربات في البحر الأسود، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصعوبة الوضع على محور سلافيانسك، في وقت بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز حماية مرافق البنية التحتية.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على منطقة أنيشين السكنية في مدينة خاركيف، وأفادت بأن قواتها دمرت خلال الأسبوع الماضي 34 زورقاً يستخدمها الجيش الأوكراني، بينها ثلاثة زوارق مخصصة لنقل شحنات عسكرية في البحر الأسود.



وفي جنوب أوكرانيا، أكدت وسائل إعلام أوكرانية تضرر سفينة قبالة سواحل مدينة أوديسا واندلاع حريق على متنها، بعد سماع دوي انفجار تزامناً مع إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة.



فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ألكسندر غانجا اندلاع حريق في مستودعات تابعة لشركة لوجستية في أعقاب انفجارات شهدتها المقاطعة الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا. وقال غانجا عبر «تليغرام»: «اندلع حريق في مستودعات تابعة لشركة لوجستية في منطقة دنيبر».



في المقابل، أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود الروسية إصابة أربعة مدنيين جراء هجمات أوكرانية جديدة استهدفت المناطق الحدودية.



وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصعوبة الوضع العسكري على محور سلافيانسك، وذلك عقب اجتماع مع قائد القوات الأوكرانية ميخائيل دراباتي.



وقال زيلينسكي إن الاجتماع ركز بصورة خاصة على الأوضاع في محيط سلافيانسك ودونباس، مشيراً إلى أن هذا المحور يحتاج إلى تعزيزات عسكرية، في ظل استمرار التقدم الروسي بعد السيطرة على كونستانتينوفكا، ومواصلة العمليات باتجاه محوري سلافيانسك-كراماتورسك ودوبروبوليه.



وفي موسكو، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي إجراءات إضافية لتعزيز حماية مرافق البنية التحتية من التهديدات الإرهابية، خلال اجتماع شارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.



وقال بوتين تمهيداً لتقرير رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف: «نتحدث اليوم عن تدابير إضافية لتطوير الإجراءات الأمنية اللازمة لمكافحة الإرهاب ضد مرافق البنية التحتية».