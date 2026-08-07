أكد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة، اليوم (الجمعة)، تؤسس لإطار إستراتيجي لشراكة دفاعية طويلة الأمد بين الدول الثلاث.



وقال وزير الدفاع، في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن الاتفاقية تعزز الردع المشترك، وترسخ التنسيق والتكامل الدفاعي بين الدول الثلاث، بما يسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها، ويعزز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.



وتأتي تصريحات الأمير خالد بن سلمان عقب توقيع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان محمد شهباز شريف، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، خلال القمة الثلاثية التي استضافتها مكة المكرمة.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي وتطوير أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، كما تنص على أن أي اعتداء مسلح يستهدف إحدى الدول يُعد اعتداءً على جميع الأطراف، في إطار شراكة إستراتيجية تهدف إلى دعم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.