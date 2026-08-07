التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكة المكرمة اليوم، رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (الوزير المرافق)، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، والوفد الرسمي الباكستاني.