ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مدعومة بضعف بيانات سوق العمل الأمريكية وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 4348.87 دولار للأوقية، متجهاً إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي له في سبعة أشهر، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.5% إلى 4408 دولارات.

وجاء الارتفاع بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تراجع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 23 ألف وظيفة خلال يوليو، مقابل توقعات بزيادة قدرها 80 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 4.5% إلى 64.26 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 1.4% إلى 1753.09 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1375.75 دولار.