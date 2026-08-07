ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، متجهة لتسجيل أقوى مكاسب أسبوعية لها في نحو ثلاثة أشهر، بدعم مخاوف تراجع الإمدادات وانخفاض المخزونات المتاحة خارج الولايات المتحدة.



ويتجه المعدن الأحمر لتسجيل مكاسب بنسبة 2.5% خلال الأسبوع الحالي، وهي أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ الثامن من شهر مايو، وذلك بعدما سجل أمس أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 14,369.5 دولار للطن.



جاء الارتفاع بعد حظر جمهورية الكونغو الديمقراطية صادرات مركزات النحاس، ما عزز المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، في ظل انخفاض المخزونات واستمرار اضطرابات الإنتاج.



وتراجعت مخزونات النحاس المتاحة في بورصة لندن للمعادن إلى 92.9 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ شهر يناير، فيما ارتفعت في بورصة كومكس الأمريكية لليوم الرابع والثلاثين على التوالي إلى 654.5 ألف طن.