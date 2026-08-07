تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية إلى انطلاق منافسات دوري روشن للمحترفين لموسم 2026-2027، في ظل مشهد فني يجمع بين الاستقرار والتغيير في الأجهزة الفنية للأندية، إذ يسعى كل فريق لتحقيق أهدافه مع بداية موسم يُنتظر أن يكون من أكثر المواسم تنافساً.



وشهدت عدة أندية الإبقاء على مدربيها بعد نجاحهم في المواسم الماضية، يتقدمها الهلال مع الإيطالي سيموني إنزاغي، والقادسية مع الإنجليزي بريندان رودجرز، ونيوم بقيادة الفرنسي كريستوف غالتييه، والحزم مع التونسي جلال قادري، والخلود مع الإنجليزي ديس باكينغهام، إلى جانب الفيصلي الذي واصل ثقته بالإيطالي جيوفاني سوليناس، وأبها مع الكرواتي دامير بوريتش، بعد قيادتهما للصعود من دوري يلو، ما يعكس رغبة تلك الأندية في الحفاظ على الاستقرار الفني.



في المقابل، تبدأ عدة أندية الموسم بوجوه تدريبية جديدة، أبرزها النصر مع الأسترالي آنج بوستيكوجلو، والاتحاد مع الألماني ينز فيسينغ، والأهلي بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش، والشباب مع الألماني توماس ليتش، فيما يقود البرتغالي برونو لاج الدرعية في أول مواسمه بدوري المحترفين بعد الصعود التاريخي.



كما تشهد البطولة حضوراً لافتاً للمدربين من مختلف المدارس التدريبية، يتقدمهم البرتغاليان جوزيه غوميز مع الخليج، وبرونو لاج مع الدرعية، والبرازيليان فابيو كاريلي مع الفيحاء وماوريسيو دولاك مع الرياض، إلى جانب الصربي زاركو لازيتيتش مع التعاون، والأسترالي آرثر باباس مع الاتفاق، فيما يمثل خالد العطوي الفتح كمدرب سعودي وحيد في النسخة الجديدة.



ويترقب المتابعون مدى قدرة هذه الأسماء على قيادة أنديتها لتحقيق تطلعاتها، سواء في المنافسة على اللقب، أو حجز مقاعد آسيوية، أو تأمين البقاء، في موسم يُتوقع أن يشهد منافسة قوية منذ جولاته الأولى.