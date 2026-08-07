عاش النجم المصري محمد صلاح أمسية تاريخية، بعدما قدمه نادي طرابزون سبور التركي لجماهيره على ملعب «بابارا بارك».

ووقع صلاح عقداً مع طرابزون سبور لمدة عامين،واستقبلته الجماهير بحفاوة كبيرة، إذ دخل أرضية الملعب برفقة رئيس النادي إرتوغرول دوغان، وسط عروض للألعاب النارية وهتافات استمرت لفترة طويلة.

«لم أر هذا في حياتي»

وقال صلاح أمام الجماهير: «أتمنى لو كنت أتحدث التركية، لكنني لا أجيدها، اسمحوا لي أن أعبر عن مشاعري بهذه الطريقة، هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أحظى فيها بمثل هذا الترحيب، لقد أظهرتم لي محبة كبيرة أمس واليوم، وكان ذلك أمراً مذهلاً بالنسبة لي».

«جئت من أجل الألقاب»

وأضاف: «أود أن أشكر جميع مسؤولي النادي، وفي مقدمتهم الرئيس، على هذا الاستقبال الرائع، أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، جئت من أجل تحقيق الانتصارات ومساعدة الفريق على حصد الألقاب، أتطلع بشدة إلى المشاركة مع الفريق».

صلاح يهتف مع الجماهير

ونزل صلاح إلى أرضية الملعب، وردد الهتافات مع الجماهير الحاضرة، كما وثق الأجواء بهاتفه الشخصي، وردد عبارة: «كل مكان هو طرابزون بالنسبة لنا»، قبل أن يلتقط صوراً تذكارية مع عدد من المشجعين.