انتقل إلى رحمة الله تعالى، وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة السابق الرئيس التنفيذي السابق لنادي أبها خالد محمد عسيري، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء في القطاع الرياضي، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية وأسهم في خدمة الرياضة السعودية.



وشغل الراحل عدداً من المناصب، من أبرزها؛ وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة، نائب وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة، مدير عام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الوسطى، مدير عام الأندية والاتحادات الرياضية، رئيس مجلس إدارة بيوت الشباب بمنطقتَي عسير ونجران، مدير عام اتحاد البولينج، مدير عام إدارة المتابعة، مدير مكتب وزارة الرياضة بمنطقتَي عسير ونجران.



كما عُيّن في 2021 رئيساً تنفيذياً لنادي أبها، مستفيداً من خبرته الإدارية الواسعة، إذ كان يحمل درجة البكالوريوس في الإدارة العامة ودرجة الماجستير في الرقابة المالية.



وعمل الراحل مستشاراً لوكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة، وكان من الكفاءات الإدارية التي أسهمت في تطوير العمل الرياضي بالمملكة، تاركاً بصمة مميزة في مسيرته المهنية.



«عكاظ» تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).