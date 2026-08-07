أعلن نادي الاتحاد رسميًا رحيل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو عن صفوف الفريق، منهياً بذلك مسيرة استمرت لعدة مواسم دافع خلالها عن ألوان «العميد»، وقدم خلالها مستويات مميزة جعلته أحد أبرز عناصر خط الوسط في الفريق.



ونشر النادي بيانًا عبر حساباته الرسمية أكد فيه انتهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب، موجهًا له الشكر والتقدير على ما قدمه من جهود طوال فترة تمثيله للفريق، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في محطته القادمة.



وكان فابينيو انضم إلى الاتحاد قادمًا من ليفربول، ونجح خلال مشواره مع الفريق في فرض نفسه كعنصر أساسي بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على قيادة خط الوسط، كما أسهم في العديد من الانتصارات والمنافسات المحلية والقارية، وحظي بتقدير جماهير النادي لما أظهره من احترافية والتزام داخل وخارج الملعب.



ويأتي رحيل اللاعب ضمن تحركات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية، حيث تعمل إدارة النادي على إعادة تشكيل الفريق استعدادًا للموسم الجديد، سواء من خلال إبرام صفقات جديدة أو إعادة هيكلة قائمة اللاعبين بما يتوافق مع رؤية الجهاز الفني.



ومن المنتظر أن يحسم فابينيو وجهته خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، بعد المسيرة المميزة التي قدمها بقميص الاتحاد، والتي ترك خلالها بصمة واضحة في خط وسط الفريق.