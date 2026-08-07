توقع بنك «UBS» ارتفاع أسعار الذهب إلى 5000 دولار للأوقية خلال النصف الأول من 2027، مدفوعة بعوامل هيكلية تعزز جاذبية المعدن النفيس على المديين المتوسط والطويل.



ولا يزال البنك يرى أن أسعار الذهب تواجه مخاطر التقلب على المدى القصير، بحسب مذكرة صدرت أمس (الخميس).



ويتوقع «UBS» أن يتباطأ التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً، ما قد يسمح للفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي قبل استئناف خفضها في 2027، وهو ما قد يضغط على عوائد السندات والدولار، ويدعم الطلب على الذهب.



كما يتوقع البنك أن تظل مشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر قوية، مع تقديرات بوصول مشتريات هذه المصارف إلى ما بين 750 و1000 طن خلال العام الحالي، بعد شراء 289 طنًا في الربع الثاني.