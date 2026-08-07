رفع ريال مدريد عدد صفقاته التي تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو إلى أربع، بعدما أتم التعاقد مع الإيفواري يان ديوماندي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وتصدر ديوماندي قائمة أغلى صفقات النادي، بعدما بلغت قيمة انتقاله 140 مليون يورو، متفوقًا على جود بيلينجهام الذي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 133.9 مليون يورو، فيما جاء إيدين هازارد ثالثًا بقيمة 120.8 مليون يورو، ويحل جاريث بيل رابعًا بعد انتقاله إلى النادي مقابل 101 مليون يورو.



وتؤكد هذه الصفقات استمرار سياسة ريال مدريد في الاستثمار بالنجوم أصحاب القيمة الفنية العالية، مع رهان كبير على ديوماندي ليكون أحد أبرز ركائز الفريق خلال السنوات القادمة.