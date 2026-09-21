يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخوض غمار منافسات كأس الخليج العربي التي تستضيفها المملكة في جدة، حيث يفتتح الأخضر مشواره أمام شقيقه منتخب الكويت، ثم عمان، والعراق، التي تتواجد بالمجموعة الأولى.



وستحمل المواجهات الثلاث لمنتخبنا سجالاً كبيراً وقوياً، خصوصاً أنها تحمل سجلاً طويلاً من الصدامات والتنافس القوي على مدار التاريخ وخلال المواجهات التي تجمعها خليجياً أو قارياً أو حتى عربياً.



ديربي الخليج



مواجهة السعودية والكويت تعتبر أكبر وأقوى ديربي خليجي من بين المنتخبات كافة، حيث التقى الأخضر والأزرق في 21 مباراة، انتصر الأخير في 9، مقابل 5 للأخضر، والتعادل في 7 لقاءات.



الأحمر لعبة الأخضر



في مباريات السعودية وعمان دوماً الكلمة العليا لمنتخبنا الوطني خلال المواجهات التي جمعتهما على صعيد بطولات الخليج، إذ التقيا في 17 مباراة، انتصر الأخضر في 13 مباراة، مقابل 3 لعمان، ومواجهة يتيمة انتهت بالتعادل بينهما.



تفوق الأسود



مواجهات السعودية والعراق دوماً ما تحمل طابع الإثارة والندية على مدار التاريخ، التقيا في 10 مباريات، انتصر العراق في 6، والأخضر في 3، وتعادلا في واحدة.