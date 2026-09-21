أغلقت المنتخبات المشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 27) ملفات قوائمها النهائية، التي شهدت حضوراً لافتاً للعناصر الشابة، في واحدة من أقدم البطولات المجمعة، تمهيداً للمعترك الأكبر كأس آسيا 2027 في المملكة.



الأخضر.. توازن



خلق مدرب الأخضر دونيس توازناً في الأعمار بمتوسط 27.6 عام، إذ تضم القائمة 15 لاعباً بين 23 و27 عاماً، ولاعبين تحت 23، و9 لاعبين بعمر 28 فأكثر. ويعد حامد الشنقيطي الأصغر (21 عاماً)، بينما محمد العويس الأكبر (35 عاماً)، مع غياب القائد سالم الدوسري وسعود عبدالحميد بداعي الإصابة.



الأسود.. الأصغر



يعد المنتخب العراقي الأصغر بمتوسط 25.7 عام، إذ ضم المدرب غراهام أرنولد 15 لاعباً بين 23 و27، و4 لاعبين دون 23، و7 فقط بعمر 28 فأكثر. الأصغر يوسف النصراوي (19 عاماً)، والأكبر محمد صالح (32 عاماً).



الأبيض.. 18 لاعباً في ذروة العطاء



ضم مدرب الإمارات زلاتكو داليتش 18 لاعباً بين 23 و27 عاماً من أصل 26، ولاعبين تحت 23، و6 لاعبين بعمر 28 فأكثر.



الأحمر.. تغيير كامل



أجرى منتخب عمان تغييراً شاملاً بعد اعتزال محمد المسلمي وفايز الرشيدي وعلي البوسعيدي، حيث استدعى المدرب طارق السكتيوي 26 لاعباً، بينهم 11 يشاركون لأول مرة في كأس الخليج بنسبة 42%، مع مزيج من الخبرة مثل حارب السعدي وجميل اليحمدي، وشباب مثل سلطان المرزوق وخالد الغطريفي.



العنابي.. الاستمرارية



اعتمد مدرب قطر على قائمة متوسط أعمارها 29.3 عام، وهو من أعلى المعدلات، بواقع 15 لاعباً بعمر 28 فأكثر، و9 بين 23 و27، ولاعبين دون 23. الأصغر تحسين محمد (20 عاماً)، والأكبر بوعلام خوخي (36 عاماً)، مع الحفاظ على ركائز مثل حسن الهيدوس وأكرم عفيف والمعز علي.



البحرين.. الأكبر عمراً



حامل اللقب يملك أعلى متوسط أعمار بـ29.4 عام، بواقع 16 لاعباً بعمر 28 فأكثر، و9 بين 23 و27، ولاعب واحد بعمر 23. الأصغر علي الدوسري (19 عاماً)، والأكبر وليد الحيام (38 عاماً).



الأزرق.. خبرة الرشيدي



تضم قائمة الكويت 27 لاعباً بمتوسط 28.5 عام، يقودهم الحارس المخضرم خالد الرشيدي (39 عاماً)، مع أسماء خبرة مثل يوسف ناصر وفهد الهاجري وأحمد الظفيري، وشباب مثل محمد دحام ويوسف ماجد.



اليمن.. مفارقة لافتة



يبلغ متوسط أعمار اليمن 26.7 عام، مع تركيز على أوائل ومنتصف العشرينات، ويبرز في القائمة عادل عباس مواليد 2008.