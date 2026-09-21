أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة النسخة الرابعة من مؤتمر رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية والإقليمية، يومي 21 و22 أكتوبر القادم في العاصمة اليابانية طوكيو.



وأوضح الاتحاد القاري في بيان اليوم، أن النسخة الرابعة ستقام بالتعاون مع الاتحاد الياباني، بمشاركة أكثر من 120 مشاركاً يمثلون 47 اتحاداً وطنياً و5 اتحادات إقليمية.



ويشكل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات وتوسيع المعارف وتعزيز القدرات وبناء العلاقات.



ومنذ انطلاقه عام 2023، أصبح محطة رئيسية على أجندة الاتحاد الآسيوي، وأقيمت نسخه السابقة في طشقند وسول والرياض.



وستتناول الجلسات موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي والابتكار العالمي في كرة القدم وتطوير الكرة النسائية والقيادة، إلى جانب نقاشات تفاعلية بمشاركة خبراء بارزين.



وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، التزام الاتحاد بالارتقاء بقدرات الاتحادات الوطنية والإقليمية، وقال: «تم إعداد البرنامج بعناية لضمان خروج المشاركين برؤى مفيدة، ومن الضروري أن تكون الاتحادات مجهزة بالأدوات اللازمة للحفاظ على أعلى المعايير المهنية ومعايير الحوكمة، بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال القادمة». ‏