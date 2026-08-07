في واقعة مروعة حبست أنفاس المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، شهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية معركة شوارع نسائية دامية، حيث أقدمت شقيقتان على ضرب وسحل سيدة والتعدي عليها بالسب، فضلاً عن تهشيم سيارتها وإحداث تلفيات بالغة بها، إثر مشادة حادة نشبت بين الطرفين.

الواقعة التي جرى تداول مقطع فيديو وثق جوانب منها وأثار موجة غضب عارمة، دفع أجهزة وزارة الداخلية المصرية للتحرك الفوري وإجراء تحريات مكثفة حسمت ملابسات الحادثة وكشفت المفاجأة التي فجرت الأزمة.

أدى الفحص الأمني والميداني إلى تحديد هوية المتهمتين وضبطهما، وتبين أنهما «شقيقتان» تقيمان بمحافظة القاهرة. وبمواجهتهما بالأدلة ومقطع الفيديو، أقرتا بنشوب المشاجرة واعتدائهما على المجني عليها.

وفجرت المتهمتان مفاجأة خلال التحقيقات، حيث أكدتا أن السبب الرئيسي وراء اشتعال الأزمة هو قيام المجني عليها بالسير عكس الاتجاه بسيارتها في أحد شوارع الشيخ زايد، مما كاد يتسبب في حادثة مرورية، وتطور الأمر من مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ إلى اعتداء بدني وتهشيم للسيارة.

من جانبها، أقرت المجني عليها (ربة منزل أصيبت بكدمات وسحجات متفرقة) بوقوع خطأ السير عكس الاتجاه، لكنها اتهمت الشقيقتين بالتعدي الصارخ عليها وسحلها وإتلاف سيارتها عمدًا.

وعلى الفور، قررت الأجهزة الأمنية التحفظ على كافة السيارات المشاركة في الواقعة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات.