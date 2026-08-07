في كشف طبي يُمثل طوق نجاة لملايين البشر حول العالم، أطلق علماء أمريكيون بشرى سارة قد تُغير مستقبل الوقاية من أمراض الشيخوخة؛ مؤكدين أن الالتزام بثلاث عادات يومية بسيطة في منتصف العمر كفيل بتأخير ظهور أعراض الخرف ومرض الزهايمر لمدة تصل إلى 13 عاماً كاملة.

الدراسة التاريخية التي أجراها مركز «لانغون هيلث» التابع لجامعة نيويورك ونُشرت في مجلة «Neurology»، تتبعت حالات أكثر من 12 ألف شخص على مدار 26 عاماً، لتثبت أن قراراتك الصحية في سن الأربعينيات والخمسينيات هي التي ترسم صحة عقلك في الثمانينيات.

ما هي هذه العادات الثلاث؟

أوضح الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور جوزيف كوريش أن تجنب ثلاثة عوامل خطر رئيسية في الفترة العمرية ما بين 45 و65 عاماً يمنح الدماغ حماية استثنائية. وتتلخص هذه العادات في:

ضبط ضغط الدم: الحفاظ على مستويات طبيعية لحماية الأوعية الدموية في المخ.

تجنب السكري: السيطرة على معدلات السكر عبر التغذية المتوازنة وأسلوب الحياة.

الامتناع التام عن التدخين: لحماية الخلايا العصبية من الأكسدة والتراجع المبكر.

وأظهرت نتائج المتابعة أن الأشخاص الذين بلغوا سن الـ55 دون الإصابة بالسكري أو ضغط الدم مع الامتناع عن التدخين، حظوا بـ 30.1 عام إضافي من الحياة الخالية تماماً من الخرف.

في المقابل، انخفض هذا المتوسط بشكل حاد لدى من اجتمعت لديهم عوامل الخطر الثلاثة ليصبح 17 عاماً فقط، وهو ما يعني أن الوقاية المبكرة تمنح الإنسان أكثر من عقد كامل من صحة الذاكرة والعيش المستقل بعيداً عن كابوس الزهايمر.