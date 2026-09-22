ارتفعت الأسهم الأمريكية بنهاية تداولاتها أمس (الإثنين) بتوقيت السعودية، مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا مع التفاؤل بشأن آفاق الطلب على الرقائق من قبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة.

وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.71% أو ما يعادل 366 نقطة إلى 52048 نقطة.



كما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.49% إلى 7764 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى قياسي يبلغ 27122 نقطة.



وفي أوروبا، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1% إلى 641 نقطة، بدعم من مكاسب قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية.



وارتفع كل من مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.75% إلى 10739 نقطة، و«داكس» الألماني بنسبة 1.07% إلى 25575 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.92% إلى 8138 نقطة.



في حين كانت الأسهم اليابانية في عطلة رسمية اليوم وتستمر حتى (الأربعاء)، حيث تغلق بورصة طوكيو أبوابها بمناسبة «يوم احترام كبار السن» و«الاعتدال الخريفي».



وعلى صعيد النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 3.4% أو ما يعادل 3.53 دولار إلى 100.34 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 4.5% أو ما يعادل 4.52 دولار إلى 95.78 دولار للبرميل.



وفيما يتعلق بالذهب، هبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم سبتمبر بنسبة 0.91% أو ما يعادل 40.1 دولار إلى 4345.8 دولار للأوقية.