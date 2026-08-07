في خطوة قضائية حازمة أثلجت صدور الشارع المغربي وهزت أروقة القطاع الصحي بمدينة بني ملال، أسدلت المحكمة الابتدائية الستار على واحدة من أكثر قضايا الابتزاز سخونة، مصدرة حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بحق طبيب وموظفين بالمستشفى الجهوي، إلى جانب حارسي أمن خاص!

المأساة التي كتمت أنفاس المرضى والمراجعين داخل هذا الصرح الاستشفائي لم تكن لتنكشف لولا شجاعة مواطن مغربي رفض الاستسلام للمساومة المالية، حيث أصر على إبلاغ السلطات فور مطالبته بدفع مبلغ مالي مقابل استفادته من خدمة طبية كفلها له القانون.

لم يتردد المواطن المغربي، ورفع هاتفه ليرفع شكواه عبر «الرقم الأخضر» المخصص لمكافحة الفساد. وبمجرد ورود البلاغ، أصدرت المحكمة الابتدائية تعليمات عاجلة ومباشرة لعناصر الشرطة القضائية ببني ملال لمباشرة التحريات وفحص المعطيات ميدانياً.

وأثبتت الأبحاث الدقيقة تورط الطبيب ومساعديه، ليتم إعداد مخطط أمني خاطف أسفر عن توقيف المتهمين الأربعة وتكبيلهم بالحديد، ثم إيداعهم الحراسة النظرية لمتابعتهم في حالة اعتقال خلف الأسوار.

وأمام هيئة المحكمة، لم تصمد محاولات التبرير في مواجهة الأدلة الدامغة، لتقضي المحكمة بإدانتهم جميعاً بالسجن النافذ.

وجاء هذا الحكم الرادع ليرسل رسالة صريحة مفادها بأن استغلال أوجاع المرضى والمتاجرة بخدمات الدولة الصحية لن يمر دون عقاب، مؤكداً أن «الرقم الأخضر» بات السلاح الأكثر فاعلية بيد المغاربة لدك حصون الفساد وحماية أمن المجتمع.