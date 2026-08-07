أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- الاعتداءات الإجرامية التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا الهجوم الإرهابي الذي انتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويؤكد على النهج الإجرامي لهذه المليشيا الإرهابية في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وجدد، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم جميع الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، التأكيد على التضامن الكامل مع المملكة، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلًا الله تعالى أن يحفظها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كل سوء ومكروه.